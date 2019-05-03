傳台灣駐大阪官邸變凶宅市值4億賣1億 外交部否認

2019-05-03 13:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕媒體報導，我國駐大阪代表處處長官邸因日前發生處長蘇啟誠自縊事件後，至今閒置，外交部有意將官邸出售，但經不動產業者估價後，房價竟暴跌僅剩原價的兩成，外交部遭指「賤賣國產」。對此外交部今表示，目前並無對外求售駐大阪辦事處館長職務宿舍，媒體報導指稱「賤賣國產」一事並非事實，特此澄清說明，並請媒體自重，勿再錯誤引述或報導。

《鏡周刊》報導，去年9月發生關西機場事件，處長蘇啟誠在在官邸中以死明志，日前傳出官邸已委請不動產業者估價，市值4億餘日幣打折完剩下1億日幣，在僑界引起討論，外交部對此嚴正否認。

外交部說，駐大阪辦事處館長職務宿舍係於1990年8月1日自購自建，屬兩層樓木造及鋼筋建築，曾因阪神大地震造成結構歪斜，並多次進行各項修補工程。2018年6月大阪強震及燕子強烈颱風，再次造成宿舍1樓客廳及餐廳地板傾斜受損，確有續做修繕補強的必要。

外交部強調，由於該職務宿舍屋齡近29年，「基於維護管理境外國有財產職責，已要求駐處就職務宿舍屋況進行評估，並就後續處理方式研擬相關可行方案」，以期確保我國有財產的最大價值及兼顧館長職務宿舍的安全性。

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