孫大千爆韓國瑜參選態度曖味為牽制柯文哲 韓國瑜：高度尊重

2019-05-03 12:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕協助高雄市長韓國瑜擬定5點聲明的前立委孫大千，昨在政論節目透露韓國瑜參選態度保持模糊，是為牽制台北市長柯文哲，為國民黨爭取時間與空間；韓國瑜今證實是孫大千幫忙執筆擬稿，對於孫大千的說法，他高度尊重。

韓國瑜說，其實草擬5點聲明時只有「幾個人」，最後是請孫大千委員執筆，這裡面有他（韓國瑜）很大的意見並經過討論，而孫大千委員非常熱心、最後草擬出來，很大一部分是表述心裡（韓國瑜）想法。

韓國瑜的5點聲明：

一、首先，對一路走來，鼓勵、支持、愛護韓國瑜的海內外朋友，深深表示感謝！

二、在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！

三、對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選。

四、長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。

五、我生在台灣、長在台灣，死在台灣，未來也會埋在台灣，我熱愛中華民國，對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。願天佑台灣人民、天佑中華民國。

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