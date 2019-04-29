藍營疑陷內戰 前藍委籲各自「親友團」儘速停止

2019-04-29 08:36

〔記者林良昇／台北報導〕在高雄市長韓國瑜發表5點聲明後，藍營內部疑陷入內戰，國民黨前立委孫大千今早在臉書發文說，國民黨主席吳敦義沒有要「卡韓」，韓國瑜也沒有對吳不滿，聲明中提到的「政治權貴熱衷於密室協商」只是善意的提醒，各自的「親友團」是否可以儘速停止這因為「誤會一場」而造成的「英雄內戰」呢？

孫大千表示，韓國瑜在聲明當中所提到的，「政治權貴熱衷於密室協商」，並不是針對單一的事件，或者是針對特定的人士。他只是善意的提醒黨中央，台灣人民對於這樣的作法已經相當厭煩。韓國瑜更沒有對吳敦義不滿，否則他怎麼會在這麼短的時間之內就回應了「吳韓會」呢？

孫大千說，其次，韓國瑜對於前總統馬英九發展經濟的策略提出不同的意見和看法，只是想突顯過去的三任總統都忽視了台灣經濟體系當中分配的問題。並不代表他全盤否定馬英九的政績。否則，韓又怎麼會主動報名參加馬英九的經濟圓桌論壇呢？

孫大千也認為，吳敦義絕對沒有要「卡韓」，否則，吳又怎麼會在最短的時間之內，全面修正總統大選的初選規則，為韓國瑜解套呢？同時，在政治獻金風波時，吳敦義又為什麼要數度為韓國瑜作出澄清和說明呢？

「如果，所有的當事人彼此之間並沒有任何的惡意和不滿，那麼，各自的「親友團」是否可以儘速停止這因為「誤會一場」而造成的「英雄內戰」呢？」孫大千說，2020年的總統大選，是翻轉台灣，改變台灣的一場神聖戰役。唯有有志一同的夥伴齊心協力，才能夠共同完成台灣人民的期待。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/