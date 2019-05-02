高雄今昔市長比一比 網轟：標準到底在哪裡

2019-05-02 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜甫上任不到半年風波不斷，日前表態參選總統，曖昧不明的態度更是讓網友罵翻，許多死忠韓粉也失望透頂，今有網友在臉書發文列出陳菊與韓國瑜舉債及建設的對比，引起不少討論。

粉專「打馬悍將粉絲團」在臉書上PO出了一張圖，條列出高雄市前市長陳菊和現任市長韓國瑜的建設，再做出對比，由圖可知陳菊在高雄深耕12年，但只增加舉債1037億，而韓國瑜在短短4個月內就舉債366億，平均一個月舉債高達91.5億，遠超陳菊的平均7億。

在建設方面陳菊更是大勝，除了輕軌、駁二特區，還有鐵路地下化、世運等等，粉專也提到陳菊做了這麼多，但卻被國民黨罵又老又窮，而韓國瑜舉債如此龐大，國民黨卻稱讚高雄發大財，怒轟：標準到底在哪裡？

不少網友看了相當認同，紛紛留言表示「這就是台灣的悲哀，不理性的去看一個政治人物真正做了多少事」、「差別在陳菊簽的都是訂單，韓國瑜簽的都是MOU，明白了嗎？」、「每個月都出國，結果一個月舉債91億」、「高雄人好慘」、「真的是『城市不築，敗事有瑜』」、「國民黨就這種水準而已啊」、「懷念花媽執政的高雄」。

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