韓粉喊每週辦一場造勢 韓國瑜：不需要這麼頻繁吧！

2019-05-02 17:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨中央委員徐正文將成立高雄市韓國瑜競選總統後援會，韓粉杏仁哥更透露每週要辦一場造勢活動；韓國瑜今天說，對於各種自發性活動，他都尊重，但希望千萬別擾民，至於每週一場造勢會，他覺得不需這麼頻繁。

國民黨中央委員徐正文想參選新北第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委，除了為自己拉票，也不忘力挺韓國瑜，他說，後天上午10點將在汐止區禮門街成立全台第一個「連署拱韓參選總統」後援會，號召全台韓粉參加，目前也已邀超級韓粉「高雄杏仁哥」等人到場，暫不考慮邀請其他政治人物

另外，繼上週六晚上高雄韓粉舉辦的造勢活動後，外傳杏仁哥等支持者計畫每週一場造勢。

韓國瑜則說，他對自發性的活動說尊重，但希望千萬不要擾民，造成民眾的不方便，對於支持他的好朋友相當謝謝，但期待不要有太大的動作；至於韓粉每個星期都要辦一場造勢活動，他認為可溝通一下，應該不需要這麼頻繁吧。

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