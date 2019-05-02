聽韓國瑜報告輕軌 議員說重話：沒進度的報告有何意義？

2019-05-02 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今日在高雄市議會進行輕軌專案報告。時代力量高雄市議員黃捷在議會結束後指出，市府的結論，就是「沒有結論」，黃捷甚至說出重話：「我不知道市府特別來議會做這樣什麼進度都沒有的專案報告有什麼意義？」

黃捷今下午在臉書PO文，她表示，包括輕軌在內的大眾運輸，是邁向人本交通的重要建設，具有重要的公共性，讓所有公民無論老弱婦孺、無論何等財力背景、無論旅客或在地人，都能在不需要擁有私人載具的情況下在城市移動，大家負擔得起又享有同樣的安全性，更能緩解交通壅塞，且減少空氣污染。

黃捷說，目前市府開了3次專家學者會議及5次公聽會，但至今仍未將公聽會上民眾反映的內容進行討論，僅將意見整理放在專案報告裡，她希望韓市長拿出誠懇的態度解決，而非一心想著總統大位，卻將重大市政議題擱置或拖延；她也要求未來每一次專家學者會議的紀錄，都要送交議會，讓民眾了解進度。

黃捷表示，今天市府的結論，就是「沒有結論」，並非新聞寫的「確定改成同盟路方案」，但也不確定是否採原路線，甚至韓市長連二階輕軌蓋或不蓋都無法確定。她也不滿地表示：「我不知道市府特別來議會做這樣什麼進度都沒有的專案報告有什麼意義」？

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