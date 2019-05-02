國民黨宜蘭立委初選登記 6日開跑

2019-05-02 14:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣立委初選登記，確定在6日開跑至8日結束，縣黨部主委張建榮說，登記結束後，縣黨部將會召開委員會，組成5人小組，找來登記的候選人協調，如要辦理民調，也會在當下決定民調的方式，誰將為國民黨出戰明年立委選戰，最快月底就能有結果。

民進黨宜蘭立委經過初選，敲定由現任立委陳歐珀繼續出征；國民黨部分，現階段有前宜蘭縣長呂國華、議員黃定和及國民黨宜蘭藍天志工團長李偉華3人宣布有意參選，但實際人選仍待敲定。

張建榮說，國民黨立委初選登記6日就會開跑，到8日截止，8日當天會組成委員會和5人小組，與登記的候選人一起協調，看能否協調出一個人選，如果要民調，也會敲定民調的方式，看要是全民調，還是進行黨員投票，目前看起來，由於檯面上宣布參選的人都傾向全民調，初選應該以全民調的方式進行機率比較大。

張建榮指出，如果要民調，預計於15日左右進行，由3家民調公司處理，過程約3到5天，最快月底前，就能決定由誰代表國民黨出征。

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