國民黨基隆立委初選 5月6日到8日領表登記

2019-05-02 11:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕在國民黨支持者聲聲催下，國民黨基隆市黨部今天上午10點由國民黨黃國基黨部主委鄭鐳張貼公告後，正式啟動基隆市立法委員黨內初選程序；下週一（5月6日）到下週三（5月8日）舉辦國民黨立委黨內初選領表與登記作業。

有意角逐基隆立委的國民黨黨員，目前已知有基隆市議員宋瑋莉、藍敏煌、呂美玲、前基隆市議員韓良圻與國民黨基隆市黨部主委黃希賢。

基隆市黨部表示，依據公告規定領表及登記地點於基隆市義四路10號基隆市黨部，黨員領取候選人提名登記表件者，應繳納領表登記費10萬元，登記時應繳齊相關所有表件，同時應繳保證金50萬元及選務作業費50萬元。其他詳細內容悉依中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨第10屆立法委員（區域暨原住民）選舉選人提名提名作業要點」有關規定辦理。

基隆市黨部主委黃希賢表示，依據公告基本上採「民調7成、黨員投票3成」辦理初選；但在登記截止後，會再邀集完成登記參選人召開協調會確認是否進行黨員投票或採全民調方式，若採行三七比方式進行，將待黨員投票、民調都完成後，再一併公佈結果。

黃希賢指出，目前表態擬參選人共有5位，在初選正式啟動後，他將依循前任主委宋瑋莉模式，一登記就請假參與初選，也希望大家在領表登記前都能好好思考一下；黃希賢說，地方上也有許多聲音與期望，特別是無論在去年底選戰中，或是最近民進黨立委黨內初選都有許多老將意外落馬，顯現「民心思變」人民期待改變，基隆需要改變、需要新的思想、新的作為。

他再次呼籲，初選過程務必團結一致並全力支持最後出線人選，在台灣頭贏回這一個立委席次。

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