「向天下徵才」準備開戰？ 柯：還沒天亮啦！

2019-05-02 11:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲至今仍未鬆口是否要參選2020，但近期個人LINE官方帳號悄悄重啟，昨也傳出將再度重啟海選，尋覓北市府發言人等機要職缺，被外界解讀是要為2020「招兵買馬」。

由於北市府目前光是副發言人就有3位，分別是柯昱安、「學姐」黃瀞瑩，以及陳冠廷，外界也好奇，為什麼不從這三位挑一位升上來？

柯文哲今受訪笑稱，「學姊是我們的重要資產」，不能隨便損耗，而且老實講，她才26歲，算了，再給她一點磨練，且發言人各有各的工作。

柯文哲透露，其實海選是某位國民黨市議員的建議，指機要缺為什麼不給年輕人一個機會？他覺得很有道理，於是就說「好吧，我們來辦個海選」。

「以前政治人物就是找熟識的人來」，他是比較願意開放海選一次，海選的精神就是向天下徵才，這也是他的政治理念。

至於LINE官方帳號重啟，柯文哲說，那個只是測試一下，他看後面也沒有反應。媒體追問是不是代表「天亮了，可以打仗了」？柯文哲連忙撇清稱，「還沒啦，還沒天亮啦。」

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