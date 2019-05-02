獨家》防竊聽！ 柯文哲動員市刑大搜查北市府各局處

2019-05-02 00:13

〔記者楊心慧、郭安家／台北報導〕繼2016年台北市長柯文哲「測謊、調通聯抓洩密內鬼」懷疑下屬串通記者後，如今竟懷疑府內外各大局處遭裝竊聽器，以「不滿內部計畫頻遭媒體揭露」為由，下令要求政風處辦理「反針孔攝影及反竊聽檢測作業」，並動員市刑大搜查首長辦公室，導致市府上下人心惶惶，瀰漫恐怖統治氛圍，恐引發官員怕事，不敢說真話的結果。

由於內部消息不斷走漏，柯文哲下令政風處辦理「反針孔攝影及反竊聽檢測作業」，並交由市刑大科技犯罪偵查隊負責執行，將範圍擴大至台北市政府各大局處，就連府外局處也不放過，以府級長官及一級機關首長辦公室為主，預計在今天（5/2）辦理府外偵測作業，5月7日則辦理府內偵測作業。

據了解，柯文哲曾在內部抱怨，不少公務員都會在開會時偷錄音，加上人事、內部計畫頻頻被媒體揭露，乾脆就來個大清查。事實上，柯文哲對市府官員極度不信任，甚至在各局處都安排線人，定期回報局處狀況，避免有人「吃裡扒外」，給議員或記者消息。

過去柯文哲曾為找出洩密者，找退休檢察官到市府對同仁進行測謊，事情曝光後引起外界譁然，但柯則辯稱「是當事人自己要求測謊。」

有鑑於消息頻頻被議員、媒體掌握，柯文哲上個月找台北市刑大入府，透過反竊聽偵測器在市長室、會議室、吳三連廳等進行安全檢測，但並未查到任何監聽裝置，如今打算將規模擴大，搜查各局處府內外，搞得整個市府人心惶惶，紛紛痛批「現在是在搞白色恐怖嗎？」

柯文哲每次在受訪、備詢時被問到內部討論及計畫，常以「你在我身上、辦公室裝竊聽器嗎？」帶過，其實他十分在意計畫被揭露，時常懷疑市府被裝竊聽器，例如本報去年底獨家報導，總統蔡英文提出要與柯文哲進行「蔡柯會」時，柯還私下說出氣話，請民進黨：「先把戰犯交出來！」當時柯受訪被問到此事，就以「（記者）是在辦公室裝竊聽器還是...」打發。

台北市議員許淑華上個月10日在議會質詢柯時，質問新工處長黃立遠是否有在職務調整時「求官」，並具體描述黃立遠向柯求官的具體細節內容，也讓柯直呼「我的辦公室被裝竊聽器？」

許淑華表示，被爆料一定是事出有因，柯為何不檢討自己胡作非為？把整個市府搞得像東廠徹查一樣，現在是民主時代，又不是封建時代，北市府也不是調查單位，怎麼能這樣做，現在柯就是搞鬥爭，讓更多想做事的官員不敢說真話，藉此讓他們噤聲。

市府發言人劉奕霆表示，上個月搜查市長室、吳三連廳等，並沒有搜查到東西，至於擴大搜查各局處這件事則是沒聽說。

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