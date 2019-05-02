朱立倫關閉臉書謎底揭曉...勞動節小編休息1天

2019-05-02 00:39

〔記者林良昇／台北報導〕已表態參選總統的前新北市長朱立倫在5月1日凌晨起關閉臉書、IG、Line官方帳號，引發是否退選的聯想，朱立倫今凌晨重新開啟社群平台，並公布答案，原來是為了勞動節讓網路小編休息1天。

朱立倫在臉書發文表示「不好意思！讓大家擔心了。」因為昨天是五一勞動節，他想先跟他辦公室的所有工作同仁還有幾位小編說聲謝謝，「你們真的辛苦了。」

朱立倫說，大家都曉得，選舉其實是沒太多休息時間的，但當他知道他辦公室的小編們不管是半夜還是清晨，都得隨時待命回覆網友留言，他辦公室其他同仁也一樣，犧牲陪伴家人的時間，幾乎沒有假日沒得休息，他還是很心疼、很不捨。

朱立倫強調，他覺得五一勞動節最好的方式，就是不跟同仁聯絡。所以他決定讓同仁好好地、徹底地休息一天，將所有社群平台關閉24小時，一來讓小編們真正的休息，二來他想請大家藉此反思，在台灣有嚴重的超時工作問題，應該認真看待，徹底改變。勞工不過勞，就從重視大家的休假開始。

朱立倫表示，台灣有許多勞工朋友，上班時工作下班後待命，人人都成責任制，老闆、主管隨時Line就得隨時回，誰能真的已讀不回？許多年輕人無奈地說：一個手機訊息聲，可能造成家庭撕裂與紛爭，這些話聽在他耳裡，都很沈重

朱立倫說，重視勞工朋友就該從重視勞工休假開始，勞動節不該只是勞工節，各行各業工作的朋友，都該擁有合理的休假與薪資，讓勞動節未來成為台灣所有工作者，共同的假日。足夠的休息不但讓企業更有效率，也才是真的照顧勞工。

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