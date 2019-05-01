美國富士康威州投資案前景不明 陳為廷：假動工真騙票

2019-05-01 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕去年6月鴻海董事長郭台銘與美國總統川普，在威斯康辛州富士康工廠預定地風光動土。不過，今日有美國媒體報導批評，威斯康辛州的小鎮拆除了75棟房屋，但富士康曾承諾的投資項目仍遙遙無期。時常批評時政的陳為廷指出，這跟台灣「假動工，真騙票」的戲碼沒什麼差別。

以「為建工廠拆了美國小鎮，富士康卻想抽身而退？」為題，「華爾街日報（The Wall Street Journal ）」今日批評，截至去年12月31日，富士康在威斯康星州投資項目上，僅支出9900萬美元（約新台幣28億元），相當於承諾投資額的1%。該公司此前預計到2019年年底將在該州僱用多達2080名本地員工，但截至去年年底這一數字還不到200人，更與原先承諾的13000人相距甚遠。

「為什麼富士康的這個建廠案會走到這步田地？」陳為廷今在臉書上發文指出，當初富士康與威斯康辛州簽約的內容，就是一樁「很可疑的政治買賣」。陳為廷表示，當時共和黨籍的州長沃克（Scott Walker ）為了即將來臨的選舉，承諾富士康如果能聘僱一定比例的當地勞工，就會給予富士康「該州史上最高補貼」。平均增加一個工作機會，就補貼新台幣940萬元。後來民主黨籍的州長上台，原先承諾的補助可能生變，富士康也就順勢減少投資規模，導致投資案拖延至今。陳為廷表示，「這跟台灣各地發生的『假動工，真騙票』戲碼，也沒什麼差別」。

「值得想想的是」陳為廷說，「當美國的媒體是這樣在質疑郭台銘的時候，台灣那麼多人還在把他奉為『經濟之神』、吹噓他『與美國關係很好』，到底是為了什麼？那些家園被毀、覺得受騙，至今還在抵抗的小鎮村民，如果知道郭台銘對著台灣民眾說他拯救台灣經濟的方式，就是要帶更多人去美國投資，不知心裡又是什麼滋味？」

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