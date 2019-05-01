宋楚瑜資深文膽吳崑玉辭職「民主和威權無法相容」

2019-05-01 17:53

〔記者陳昀／台北報導〕親民黨繼文宣部主任黃珊珊昨天宣布辭職，身為宋楚瑜資深文膽的文宣部副主任吳崑玉今天也宣布離職，他雖強調離開的原因有千百種、強調自己不想傷害老東家，但也在私人臉書直言：「就是無法接受一國兩制這種擺明騙小孩的東西，民主和威權是無法相容，連談都很難談的，我怎麼會支持誰去談一個形同自殺的統一方案？」

中國官媒《新華社》昨天刊出親民黨宋楚瑜的專訪，指稱宋楚瑜同意中國國家主席習近平所提的一國兩制政治協商，以及台灣是中國一部分。黨內傳出吳崑玉因反對宋楚瑜出訪未果，3月初就提出離職，吳崑玉接受本報電訪時證實自己4月已離職，經慰留放假1個月，仍決定離開，今天生效，他也立刻轉換跑道拍攝台灣政治劇「國際橋牌社」飾演報社社長。

吳崑玉受訪後也在臉書發文指出，離開總有千百種原因，但不想傷害老東家，畢竟有十幾年的情感，而意見不合根本不算新聞，老闆能容忍他也是很不容易的，心中滿是感謝。

吳崑玉指出，離職主因是職業倦怠，自己已55歲、女兒也能自立，人生變得簡單，希望能解放自己，不再成為誰的家臣，自己的個性也不太適合政治圈，只想「吃得飽，睡得好，還可以罵總統」，誰想把他拉回威權時代，就跟誰拚命。

吳崑玉也說，他不討厭中國人，也有很多中國朋友，而且蠻喜歡中華文化，但就是無法接受「一國兩制」這種擺明騙小孩的東西，講白點，民主和威權是無法相容的，連談都很難談的。

對於國台辦說「制度不同，不應成為阻礙兩岸統一的理由。」吳崑玉也直批「去你媽的蛋」，民主與威權的差異，就是現階段兩岸無法統一的主因，因此像他這種天生自由派鳥人，如果台灣被威權統治，不被弄死也鐵定被送去「再教育營」，他怎麼會支持誰去談一個形同自殺的統一方案？

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