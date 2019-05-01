比照國軍！警消、海巡及空勤人員 今起享就醫優惠

2019-05-01 16:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕為呼應總統蔡英文「加強照顧警消醫療權益」之政策方向，內政部今宣布，即日起警察、消防、海巡及空勤人員將全面比照國軍，到全台特定的63家國防部、退輔會、部立及指定醫院就醫均可免健保部分負擔，其中31家國防部及退輔會醫院更免收掛號費，同時享有住院及健康檢查優惠，估計將有12萬位警消、海巡及空勤人員受惠。

內政部表示，不管是負責社會治安的警察、負責災害防救的消防員或負責空中救援的空勤人員，都常因勤務而無法維持正常作息，考量其工作性質與國軍維持國防戰備的勤務類似，因此總統蔡英文日前特別指示要全力照顧其醫療權益。

內政部指出，行政院日前核定通過「警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案」，從今年5月1日起，不論現職或退休警察、消防、海巡及空勤人員，到國防部、退輔會、部立及指定的63家特定醫院就醫，全都可免付健保部分負擔。

此外，在該63家醫院中，若是到隸屬國防部及退輔會的31家醫院就醫，還可以免收掛號費，並比照國軍、榮民享受住院、自費健檢及安置就養的優惠折扣。

內政部強調，除了現職人員外，本政策也涵蓋退休及因公死亡人員的遺眷，此方案每年經費約4.28億元，今年是由中央政府總預算第二預備金支應，明年起則由中央相關機關自行編列預算，預估可嘉惠至少12萬人，展現政府對相關危勞職業人員的照顧。

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