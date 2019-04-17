土地開發資訊系統上線 區段徵收案資訊全都露

2019-04-17 12:29

〔記者謝君臨／台北報導〕為促進政府土地開發作業公開透明，內政部已建置完成「土地開發資訊系統」，自即日起，民眾上網即可查詢規劃中、辦理中或已完成的區段徵收案資訊，內容包括開發原因、面積、範圍、規劃與辦理情形及照片等。

內政部說明，該系統是就政府歷年已辦理完成、辦理中及規劃中的市地重劃、農村社區土地重劃，及區段徵收土地開發案件進行資料建置，提供民眾即時查詢各開發案的基本資料、審議情形及辦理進度。同時建置有各開發區現況影像資料，各地方政府也會定期更新現況，提供最即時的開發作業資訊。

內政部指出，目前系統已開放查詢自1969年開辦第1個區段徵收案台北市華江地區（第1期）以來，已辦理完成的123個區段徵收案件，尚在辦理中8案，以及13件已報內政部都市計畫委員會審議，擬以區段徵收方式辦理整體開發，但區段徵收計畫尚未經內政部核定的規劃中案件資訊。

內政部表示，預計今年10月將再擴大開放查詢市地重劃與農村社區土地重劃案件資訊，希望藉此落實政府土地開發作業公開、透明目標。

內政部強調，政府施政透明及提升民眾參與公共政策議題，是國際趨勢也是政府一直以來努力的目標。內政部會持續更新系統資料，使土地開發資訊更趨公開、透明。歡迎民眾至內政部地政司「土地開發資訊系統」瀏覽查詢。

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