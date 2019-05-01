瓜國總統莫拉雷斯拜訪蘇嘉全 盼兩國成立國會友好小組

2019-05-01 14:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕正在台灣進行國是訪問的友邦瓜地馬拉總統莫拉雷斯伉儷一行人今與立法院長蘇嘉全會晤。莫拉雷斯在致詞時提到，台瓜兩國友好關係歷久彌新，不會受到政府更迭而受影響；莫拉雷斯並說，盼兩國都能成立國會友好小組，讓兩國民主踏出更穩健的腳步。他並邀請立法院長蘇嘉全訪問瓜地馬拉，親身感受瓜國的美與發展潛力。

瓜國總統莫拉雷斯說，歷史把兩個國家緊密的團結在一起，兩國都是崇尚自由且堅決捍衛主權獨立的國家，近年來兩國官員、企業界及學術界的交流頻繁，相信在推動相關的合作計畫上，都能讓兩國友誼鞏固；他也提到，我國駐瓜地馬拉大使館與瓜國國會簽署捐贈的高科技設備，相信在啟動後會讓瓜國國會大幅減少紙張的使用，並讓國會更新音響、錄影等相關技術，使得國會更加透明化，同時也透過議事直播讓國會與民眾有更進一步溝通。

莫拉雷斯表示，台瓜兩國都在推廣瓜地馬拉咖啡，瓜國也與台灣企業合作生產蘭花，相信透過瓜國與美國地理及市場鄰近的優點，能夠讓台灣的投資不只是在拉美地區更能延伸到美國。

立法院長蘇嘉全致詞時則說，台灣長久以來在國際上受到中國打壓，所幸有莫拉雷斯總統堅定支持台灣參與各項國際組織，可以說，「總統閣下是台灣堅定的盟友」，尤其去年五月，台灣沒有收到世界衛生大會（WHA）的邀請函，莫拉雷斯總統特別指示瓜國政府代表為台灣仗義執言；蘇嘉全表示，今年度世界衛生大會也即將在五月份舉辦，相信莫拉雷斯總統也會非常堅定支持台灣能夠參與世界衛生大會，讓台灣善盡世界村一份子的責任。

蘇嘉全表示，除了世界衛生大會外，在其他相關國際組織如「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）、 「國際民航組織」（ICAO）等，在此也特別請莫拉雷斯總統能支持台灣參與，相信以台灣的經濟能力，且與世界各國經貿交往的密切，台灣應該加入相關組織貢獻能力。

同行的還有外交部次長曹立傑、民進黨立委邱志偉、林靜儀、我駐瓜國大使賴建中、瓜國駐台大使亞谷華使（Olga María Aguja Zúñiga）等人陪同。

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