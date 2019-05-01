推自貿區挨轟 國民黨團：我們做錯什麼？

2019-05-01 13:30

〔記者陳昀／台北報導〕呼應高雄市長韓國瑜，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆提出「自由貿易經濟特區特別條例草案」，遭質疑有讓中國劣質產品「洗產地」等「統一」目的；對此，立法院國民黨團今天召開記者會，痛批民進黨自己無能拚經濟，卻被發動網軍抹黑、抹紅，國民黨提出更進步的方法，到底做錯什麼？「請放2300萬人民一條生路」。

國民黨團書記長吳志揚指出，包含行政院副院長陳其邁、總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德、桃園市長鄭文燦等不少民進黨要角，過去都曾公開支持設置自由貿易區，那為什麼國民黨提出更進步，能有效促進台灣經濟發展自由化的條例時，要被抹紅抹黑？國民黨到底做錯什麼？民進黨自己執政不力，只會抹黑、抹紅，讓台灣經濟一再延宕、虛耗，可不可放台灣一條生路？

副書記長林奕華也說，國民黨提了良藥解方，自經區能解決很多問題，民進黨卻「見笑轉生氣」，抹黑、抹紅。

「求民進黨放台灣2300萬人一條生路！」立委曾銘宗指出，從FTA覆蓋率來看，台灣只有9.7%，但亞洲其他國家如日本23%、韓國64%、新加坡77%，這都顯示台灣經貿被邊緣化，而特區能藉由點到面讓台灣融入全球經濟體系，才能進一步加入CTPPT（跨太平洋夥伴全面進步協定）、RCEP（區域全面經濟夥伴協定），卻被府院黨及側翼媒體一再抹黑、抹紅。

面對外界質疑的開放外國勞工來台、MIC洗產地、外國醫師可直接職業等疑慮，曾銘宗也一一解釋。他說，為什麼蔡政府推動「外國專業人才延攬及雇用法」就可以，國民黨就是侵害國人工作權？產地證明也受國際規範，哪有辦法洗？現行的自由貿易港區六港一空亦有相同機制，同樣沒有這種疑慮。

提到臉書粉絲專頁「台灣媽媽護民主」指「開放六港一空，會讓自經區口岸鄰近中共攻台登陸點」，曾銘宗也忍不住說「你也幫幫忙！這是民進黨實施的耶！」另針對外國醫師執業免考台灣執照，他也駁斥是謠言，必須取得專業執照才能執業。

立委費鴻泰指出，民進黨執政後，台灣GDP一直在世界平均水準之下、年輕人薪資所得回到17年前水準，就是因應民進黨經濟能量不足，國民黨才會提出自經區解方，若執政黨只會抹黑抹紅，台灣的小孩就永遠要受低薪之苦。

立委賴士葆表示，台灣FTA 遠遠落後其他亞洲國家，產品外銷須面臨高關稅，怎麼跟其他國家競爭？台灣這麼小的地方，要拚經濟只有一條路，就是開放、開放、開放，學新加坡，自經區就是一帖良方。

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