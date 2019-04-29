台灣開放自經區會怎樣？這張圖秒懂親中立委在做什麼

2019-04-29 01:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆、羅明才、黃昭順、沈智慧6人提出「自由貿易經濟特區特別條例草案」，將於今（29）日繼續審查，臉書粉專「台灣媽媽護民主」對此發表一張圖表，要讓民眾看清「台灣開放自經區會怎樣」。

臉書粉專「台灣媽媽護民主」製作1張粉色系圖表，說明「台灣開放自經區會怎樣」，且提醒大眾「魔鬼藏在細節中，向親中立委說不」，當中第1項顯示，「中國製造原物料運至台灣變身MIT」，恐造成的後果是「台灣商標信譽毀損，淪為貿易制裁對象」。

圖表第2項指出，自經區特別條例會要求「開放台灣六港口、一航空城與一園區」，可能導致「自經區口岸鄰近」之處，成為「中共攻台登陸點」；第3項則表明，此條例通過後，「外國醫師可執業，不用考台灣執照」，因此台灣的「醫療水準品質堪慮」。

網友們看完圖表後，痛批國民黨不利於台灣，相繼留言指出「這個條例真的是要來洗人口的！」、「麻煩一起關注這件事情！拜託」、「休想我再投任何藍」、「馬英九時期就積極要將各項商品產品與中國標準一致性，為的是幫大陸造的產品重新包裝以台灣製造出口銷售」、「真的是想拖垮台灣，這訊息應該讓更多親朋好友知道」、「這種政黨的民代難道不應該被停權嗎」。

台灣媽媽護民主臉書粉專全文

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