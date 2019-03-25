藍營15縣市長連署挺自經區 時力議員：如木馬屠城

2019-03-25 22:55

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨15縣市首長挺黨團立委提案的設立「自由貿易經濟特區特別條例」，其中曾促成藍營8縣市訪北京的國民黨苗栗縣長徐耀昌也名列連署名單之中，對此，時代力量新科苗栗縣議員曾玟學表示憂心，強調自經區將是箝制台灣產業的「特洛伊木馬」，對苗栗農業更會帶來嚴重傷害，呼籲徐耀昌、國民黨兩席苗栗立委陳超明、徐志榮三思。

自經區始於2012年馬政府執政時代，但因條例引發爭議，涉及中資管制更幾全無，因此未能通過，近期藍委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆再度舊案重提，趕搭韓國瑜口號「貨出去，人進來」，期盼能藉此吸引外資、促進產業升級、融入區域整合等，獲得國民黨15名縣市首長連署簽名。

但曾玟學表示，自經區給予廠商特權，但卻造成區外廠商不公平競爭，也恐挑戰歐盟租稅公平的紅線，反傷台灣於國際的競爭力，尤其示範區內農產品進口、委外加口皆免稅，將嚴重衝擊本土農業，中國更可能藉此「漂白」產品為台灣製，規避美國對中課徵的高額關稅。

曾玟學強調，台灣已是國際認同的「自由貿易島」，如今老調重彈再啟自經區條例，猶如引「特洛伊木馬」入島，將嚴重傷害台灣農業、產業競爭力，呼籲國民黨應著重全國一體適用的政策做更多推展，而非藉著韓國瑜訪中熱潮去誘使人民接受「裹著糖衣的毒藥。」

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