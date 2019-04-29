「自經區」草案明續審 網轟：KMT的嘴臉真的很噁

2019-04-29 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨數名立委3月份提出「自由貿易經濟特區特別條例草案」，引發外界擔憂中國劣質品藉此來台「洗產地」，再出口到其他國家，拚經濟的口號只是用來掩飾統一的目的，不過這些都遭提案人之一的立委曾銘宗駁斥，該草案也將在明（29日）的會議上繼續審查，讓網友紛紛痛批「笑死人，國民黨根本沒在怕」。

立法院將於明舉行第9屆第7會期經濟、財政、內政三委員會第2次聯席會議，然而上次15日未被審查到的自經區草案，這次也會被拿出來繼續審查，對此，有網友就在ptt上痛批，「大家在網路吵的沸沸揚揚，說自經區就是要讓中國產品來洗成MIT（台灣製），結果國民黨根本沒在怕，明天照樣排，真是笑死人了！」

許多網友也紛紛留言痛罵，「國民黨非常照顧敵國的利益呢！果然背骨最強！」、「到底為什麼要選這些立委把錢送給中國」、「自經區=自盡區、自毀經濟示範區」、「這群人到底是台灣優先，還是中國優先啊」、「現在不擋未來也沒得擋了」、「KMT的嘴臉真的夠噁心」、「長照健保通通用起來」。

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