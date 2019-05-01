韓國瑜不能被批評？ 「巨嬰」韓粉號召拒看東森節目

2019-05-01 09:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕被韓粉視為兩大挺韓電視台的東森和中天，竟被韓粉點名東森節目竟開始批評高雄市長韓國瑜，導致韓粉氣結，在網路號召群眾拒看東森，「巨嬰」的行徑也讓韓粉自己人看不下去，內訌在網路互嗆。

「巨嬰」，本義是指體型巨大的嬰兒，不過中國心理諮詢師武志紅曾在2016年出版《巨嬰國》一書後，「巨嬰」開始被用於描述心理不成熟的成年人，特點是只知道索取而不知道付出，而且心理脆弱，一旦出現超出預期的情況，就會做出過激行為。

東森晚間政論節目昨晚針對韓國瑜參加馬英九主辦的經濟論壇進行討論，看似理性的對談過中，卻被韓粉認為不夠中立，在臉書同溫社群發文「注意，東森也淪陷了，寶傑也搖擺了，看了關鍵打韓又多一台，民進黨要恢復黨籍的吳子嘉也加強馬力，兄弟姐妹們千萬挺住後面還有黑韓的千軍萬馬，唯真不破全力挺韓。」

PO文一出，果然順利吸引「巨嬰」同溫層，紛紛留言力挺PO文者「已經被他們放大鏡來黑了！我們會挺住的，不僅僅會挺住，打黑我們也會加入！」「我們要努力維持韓的聲量，也要繼續四處反打韓，大家加油」，不過也有理性韓粉留言認為「只要批評到韓就說人家不中立，要黑韓！有完沒完啊？！」但這個留言也引起韓粉不滿，留言嗆「你走錯路了吧！你想中立就是假韓粉、走呀沒人會留你」，巨嬰行徑可見一斑。

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