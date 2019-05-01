蔡政府阻經濟發展？ 財經專家數據打臉馬英九：就你做最差！

2019-05-01 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九4月30日舉辦經濟會談，除了批評蔡政府「自我感覺良好」，還稱本來臉書公司要在台灣成立數據中心，因為供電不足，才會改選擇新加坡。對此，財經專家、媒體人胡采蘋怒斥「這種話你說得出來」！更貼出數據打臉馬英九，表示「你不要再說蔡英文運氣好。真的就是你做最差」！

馬英九在會談中表示，臉書本來要在彰化成立亞洲數據中心，但卻在去年改設立在新加坡，馬英九表示，一般認為這決定是因為與台灣電供不穩定有關，馬英九痛批「無論海外或是台商、國內外商與本土工商團體，最擔心的事情就是缺電，大家都建議政府保留核電，但蔡政府卻不予理會」。

對此，胡采蘋在臉書PO文打臉表示，「你知道新加坡資料中心是100%再生能源嗎？馬克桑（臉書創辦人）自己在臉書上說他要100%再生能源啦，你拿得出來嗎？」胡采蘋更PO出數據，表示「為什麼馬總統有資格講這種話，你執政八年，你要啟用核四你怎麼不啟用呢，你執政八年，就是全台灣外商投資的低谷，陳水扁、蔡英文任內都比你好太多了，你到底有什麼臉指責蔡英文在吸引外資上的成就啊。

最後胡采蘋更怒嗆：「真是夠了，你不要再說蔡英文運氣好。真的就是你做最差」。

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