暗嗆蔡英文！ 馬英九：我總統8年未主持司改會議

2019-04-27 19:21

〔記者吳政峰／台北報導〕前總統馬英九今天（27日）出席前司法院院長賴浩敏的新書發表會，意有所指地說，自己任內從未親自主持過司法改革會議，畢竟這是司法院的事，應堅持憲政權力分立，台下議論紛紛，認為這番發言暗嗆總統蔡英文的意味濃厚。

馬英九說，他曾對賴浩敏說「司法院長不是內閣成員」，司法院是獨立機關，他只會尊重而不會干預，所以擔任總統8年來，從未親自主持司改會議，因為這是司法院的事，不能由他來領導，他對於考試院與監察院也是持相同看法，尊重權力分立。

這番發言被認為針對蔡英文而來，蔡英文前年親自召開司法改革國是會議，總結會議還從早上坐到傍晚，宣示司改決心。但馬英九並不認同她的做法，還特別選在賴浩敏的新書發表會挑明自己不會這樣做，看得出前後任總統對於司改應由誰主導，立場南轅北轍。

此外，馬英九還特別提到，賴浩敏被他提名出任司法院長前，曾任中選會主委1年多，當時賴浩敏的作風多能讓人接受，相較於最近中選會風波不斷，更讓人懷念賴浩敏當中選會主委的時期。發說再嗆最近行政院提名前雲林縣長李進勇出任中選會主委所引發的爭議。

開完砲之後，馬英九言歸正傳，指自己擔任法務部長兼中選會委員時，認識了時任中選會委員的賴浩敏，覺得他有明顯的司法性格，就事論事不阿諛，堅持理念說理分明，因此在當上總統後，決定找賴浩敏來當中選會主委。

後來司法院院長出缺，馬英九考慮了諸多人選，認為賴浩敏就事論事、公正不阿的性格最適合，於是情商他出任司法院院長，而賴浩敏也成為第一位律師出身的司法院院長。就任時，馬英特別對他說，「你是我任命的，但不是我內閣的成員，司法機關是獨立機關，所以做你該做的事，我們尊重，而且不會干預！」

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