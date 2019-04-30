民進黨、太陽花是罪人？他突破盲點打臉馬英九

2019-04-30 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九痛批太陽花學運和民進黨的阻撓服貿協議簽訂，是「傷害台灣經濟的罪人」，對此，時代力量前發言人吳崢表示，馬英九任期是2008年到2016年，太陽花學運是2014年，反問馬英九「那你之前六年在幹嘛」？

馬英九今（30日）出席重振台灣競爭力會議，在致詞時感嘆在太陽花學運和民進黨的盲目阻撓下，造成服貿協議無法簽訂，讓機會一去不復返，因此民進黨、太陽花學運根本就是「傷害台灣經濟的罪人」。

對此，吳崢今日在臉書發文，表示太陽花學運是在2014年，馬英九任期則是2008年到2016年，如果台灣經濟是因為太陽花學運才受影響，「那你之前六年在幹嘛」？

此外，時代力量立委黃國昌也表示，馬英九任內人民經常性薪資從2008到2016年，只從3萬6383元上升至3萬9213元，上升幅度僅7.7%，遠低於GDP上升幅度，考慮物價漲幅，「實質經常性薪資根本是停滯不前」。

對此，網友也紛紛留言表示「千錯萬錯都是別人的錯」、「馬英九若把房地產上漲的因素拿掉，GDP應該是慘不忍睹」、「22K始祖害死年輕人；爽了慣老闆」、「難怪民調只有9%」、「他就只會推卸責任」。

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