慶美台40年友誼 AIT「移民與交流月」登場

2019-04-30 11:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）為慶祝美台40年友誼，五月迎來「移民與交流」系列活動。AIT今天宣布首屆「青年領導交流計畫」開跑，邀請台灣青年音樂家赴美交流；也邀請台裔美籍製片蔡安瑾訪台推廣紀錄片；美國國務院兒童議題特別顧問SuzanneLawrence並將來台參與首次「跨國父母擅帶兒童離家共同委員會」。

今年逢「臺灣關係法（TRA）」立法40周年，AIT舉辦全年度活動慶祝雙方友誼與合作關係，為2019年每個月份指定一個主題，彰顯不斷成長的美台夥伴關係，五月則是「移民與交流」主題月。

AIR今天在此主題下宣布，由AIT贊助的首屆「青年領導交流計畫」開跑。5月5日至5月23日，20位來自新竹中學、高雄中學、台中二中與武陵高中的音樂班學生與老師，將到美國俄亥俄州克里夫蘭參加AIT@40「青年領導交流計畫」。

同時，AIT也訂於5月24日邀請台灣學生到內湖新館，參加「交流機會日」，並了解赴美讀書和交換所能開啟的就業機會，並和與談貴賓暢談赴美留學或交換的經驗如何促成他們在台職涯的成就。

另，五月也是「亞太裔傳統月」，AIT邀請到台裔美籍製片蔡安瑾於5月28日至6月5日訪台，將於台北、台南、高雄、屏東及台東出席映後座談、討論及工作坊；此活動為美國國務院「美國紀錄片薈萃」計畫的一環。

此外，五月也是美台領事事務合作的重要里程碑。美台日前簽署「跨國父母擅帶兒童離家合作備忘錄」，AIT說，美國國務院兒童議題特別顧問SuzanneLawrence也將於本月來台，參與首次「跨國父母擅帶兒童離家共同委員會」，強化雙邊協調，以保護此類案件的兒童。

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