刪文後再po 韓國瑜：選擇太陽升級到「怎一個難字了得」

2019-04-29 22:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜晚間再上臉書po文：「不久之前還在為選擇哪一顆太陽左右為難，誰知這一切現在卻升級到『怎一個難字了得』的地步；進一步，八十九萬張選票千斤萬擔，退一步，海內外殷切期盼重如泰山。」

他指出，繼4月23日的韓五點後，不少人說韓國瑜終於神話破滅，其實這句話真是太抬舉我了，過去200多天裡、我哪裡是什麼神話，最多就是一個各方狙擊好手的賞金獵物，每天為了市政疲於奔命之際，還要左閃右避各種明槍暗箭。

他表示，在發表聲明前，其實許多人並不贊同，說穿了就是擔心大鬧天宮的孫悟空，變成裡外不是人的豬八戒，但還是說了，說了他的進退兩難，也表達了他對最近一連串政治硝煙的無可奈何。

他認為，說到底，始終相信「政治語言，唯真不破」，他自認「從來不搞怪力亂神，又何必怕什麼夢幻泡影」，而且如果說了實話、就會從孫悟空變豬八戒，那也只能佩服這台灣社會的造化弄人。

韓國瑜透露，其實不久之前，還在為選擇哪一顆太陽左右為難，誰知這一切現在卻升級到「怎一個難字了得」的地步；「進一步，八十九萬張選票千斤萬擔，退一步，海內外殷切期盼重如泰山」。

而「昨天（應該是前晚）親睹耳聞現場一片旗海的聲嘶力竭，心潮澎湃也萬千感慨」，知道大家長久以來聽了太多政治鬼話，哪還有閒情逸致追逐什麼政治神話？不過就是憂心台灣的未來、也厭倦了辯駁惡意政客加諸的罪名。

他在文中「懇請各位鄉親父老、兄弟姊妹們稍安勿躁」，再給他一點時間平衡輕重，因為肩上的千斤萬擔容不得分毫不平，也請各位相信，無論接下來做出任何決定，都是希望看見為了一個不計個人得失、力求重返執政的國民黨，也是為了一個「台灣安全、人民有錢」的穩定未來。

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