國民黨僅給韓國瑜12萬競選？ 韓粉怒：明年等著瞧！

2019-04-29 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（29）公布競選經費捐款金額，政黨捐助收入佔總捐款收入淨額約0.1%，約新台幣12萬元；韓粉們認為國民黨不夠義氣，嗆說「初選要搞掉韓總，明年就等著瞧。」

高雄市長韓國瑜今天公布競選帳目，包含收入1億2914萬9779元，支出1億1408萬7536元，結餘1506萬2243元，其中小額捐款佔約90％，政黨捐助收入佔總捐款收入淨額約0.1%，約12萬元。韓指出，詳情正由監察院查核中，未來以監察院公布的數字為主。

在臉書社團「韓國瑜後援會」中，不少韓粉對國民黨發文嗆聲：「你們去年給韓總的競選經費才12萬，我們整個家族親友捐的都比你一個黨多，這點錢換全台縣市長大獲全勝還真划算，如果你們初選要搞掉韓總，明年就等著瞧！生氣ing！」

國民黨副發言人黃心華對此說明，承認黨內相關人員工作的薪水仰賴借貸來發薪，經濟非常困難，沒能力給候選人太多經費，且黨主席吳敦義在選舉過程中，有藉各種管道協助候選人募款，但吳並沒經手這些錢。

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