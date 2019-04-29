民進黨總統初選民調是否納手機？「只是堵藍」先投票

2019-04-29 21:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕民進黨預計5月1日中常會拍板總統初選時程，外界關注初選民調是否能納入手機，粉專「只是堵藍」今自辦投票，開放投票不到30分鐘，上千網友湧入投票、留言，目前約98％支持民調用手機民調才能反應真實數據，有網友留言：「手機+排藍」、「連90歲的阿公都有手機了」、「手機民調不易掌握居住地⋯」。

民進黨中執會決議在不停止初選機制、不改變原有流程原則下，延長總統初選協調期，5月22日後再進行總統初選民調作業，民調依民進黨「公職候選人提名民意調查辦法」，並以初選民調執行日期首日12個月之前發行之「住宅電話簿」為抽樣母體，進行隨機抽樣。

「只是堵藍」今po文：「如果你覺得民調用手機民調，才能反應真實數據選1；如果你覺得民調用市話民調，才能反應真實數據請選擇2，沒第3選項…別再龜毛一堆，選就對了」。

網友紛紛留言「漂流的孩子哪來的市話，哭哭」、「我家沒電話」、「家裡沒電話至少4年了，誰叫line好用」、「當然要手機啊！連90歲的阿公都有手機了」、「支持手機加市話並切排藍」、「手機民調不易掌握居住地，但全國大選無差別」。

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