編臨演沒編清潔員？ 韓誓師大會場地遭爆垃圾遺留多日

2019-04-29 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜27日突然現身由韓粉杏仁哥等人所舉辦的「歡樂感受新台灣」誓師大會，參與人數遭媒體灌水稱高達10萬多人，今又有網友在PTT上爆料，當天現場遺留下的垃圾拖了2天還沒清。

網友在PTT上先是說韓國瑜25日表明不參加大會，27日現身時還現場哽咽，演技令人驚嘆，不過大會結束後遺留下的垃圾竟拖到現在還沒清，已經放置整整2天。

PO文網友酸道「大概劇組只有編臨演的預算沒有清潔人員的預算」、「還是說滿地垃圾也是劇組的佈景呢？」他表示，也不排除是陳其邁派人來偷倒垃圾還有小牙籤，抹黑我家韓導的可能，不過之前選舉前，有喜韓媒體說，韓導造勢活動結束過後現場草皮0垃圾。

該文引起網友熱議，紛紛回應「果然厲害，韓流發威」、「韓總要進軍總統府了，這是陳菊要負責的啊」、「韓粉又要出征了」、「4000萬只能買滷肉飯 請不了清潔工」、「韓粉出征寸草不生，韓粉垃圾滿地徒增」。

《三立新聞網》報導，對於現場有垃圾遺留的狀況，發起人之一的杏仁哥表示，當晚活動結束清掃現場直到2點，網友所拍下的垃圾有部分是隔日另場媽祖活動所留下的。

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