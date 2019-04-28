條列韓國瑜10點矛盾 學者：挑戰台灣人政治智商的底線

2019-04-28 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜從選前到上任，爭議不斷，近期更因黨內2020總統初選5點聲明，以及4千萬競選經費一事，鬧得沸沸揚揚；台師大政研所教授范世平今（28）發文指出，韓國瑜做了這10件事情，正挑戰台灣人政治智商的底線。

范世平今發臉書表示， 第一，高雄作為全中運的東道主，韓國瑜致詞1分鐘，不等運動員進場人就走了；若韓的政務真如此繁忙，昨（27）晚竟有時間無預警現身韓粉造勢大會，還講話至少7分鐘。

第二，韓國瑜聲稱不貪財，卻被黃光芹爆料他獅子大開口，向出版社要高達21%的版稅，而黃要韓捐版稅，也不見回應。

第三，韓稱競選經費結餘要做公益，迄今沒看到，且2677萬的競選補助款，也交代不清。

第四，韓國瑜說他討厭密室協商，但這週二（30）登場的「吳韓會」卻不開直播。

第五，韓國瑜稱前總統馬英九退休後辦經濟論壇是心理補償作用，但他現在卻要參加。

第六，韓批評包括馬英九在內的3名台大法律系總統把台灣經濟搞殘了，現在卻要去取經。

第七，韓國瑜曾說在89萬選票支持下，要在高雄大幹一場，但除了簽幾張水果備忘錄（MOU），什麼也沒做。

第八，韓說拿了89萬票所以與高雄市民有約定，卻想要選總統，當落跑市長。

第九，韓承諾，若有拿吳敦義4千萬競選經費就辭市長，卻改口承認吳有「介紹」企業捐款。

第十，韓國瑜表示無法參加國民黨現行制度的初選，卻願意把名字放在初選民調上。

網友對此回應，「當個地方首長，可以這麼言而無信，也只有他了」、「白癡怎談智商」、「說得真好，長知識了」、「真假仙」、「千錯萬錯都是別人錯」。

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