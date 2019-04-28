「後宮別干政」、「政治淫婦」 律師諷這些人教育失敗

2019-04-28 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕近年來台灣重視性別、婚姻平權議題，律師呂秋遠對此在臉書上指出，社會上充斥「後宮不要干政」、「政治淫婦」、「女人沒當兵懂什麼」等歧視語句，可歸咎於上一代教育失敗，因此民眾應更支持性別平權教育。

呂秋遠指出，近期內台中有1名國中生受到同學的言語霸凌「你爸爸有愛滋病，才會生出你這個愛滋病同性戀」，求援沒得到解決，決定自行墜樓了斷，該校校長事後希望將此事定調為「意外」而非「霸凌」，學校老師對過去的霸凌行為竟然無能為力。

呂秋遠表示，他上電視節目探討婚姻平權議題時，有來賓認為「婚姻的主要目的是為了繁衍後代」，讓他相當震撼，許多結婚卻無法生育的夫妻均被這句話打腫臉，但社會確充滿許多帶有歧視意味、觀念偏差的攻擊性言論。

呂秋遠舉例，諸如「後宮不要干政」、「政治淫婦」、「女人沒當兵懂什麼」、「沒化妝不要上街嚇人」、「那個女人肥滋滋，看起來像是大母豬」，過去的教育培養出一批歧視女性、同志等政治人物與民眾，用各種不同的言語傷害女人，或是生理與心理性別不同的人，並且會用肥胖、疾病等不同的理由歧視他人。

呂秋遠認為，如果這個社會看見心疼國中生墜樓、「婚姻的價值是繁衍後代」此類說法，「除了一笑置之以外，是不是要發生在我們身上，才會感同身受？」，我國的性別平權教育應該落實全面推廣，「因為有天，你我，或者我們的孩子，都有可能是受害者」。

呂秋遠臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/