馬紹爾國慶 外交部政次會同敦睦艦隊致賀

2019-04-28 09:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部政次徐斯儉將代表我國，於4月30日起訪問馬紹爾群島；將會同敦睦艦隊官兵出席馬紹爾獨立40週年慶典。外交部表示，徐斯儉將謁晤馬國總統海妮，並面交總統賀函。

外交部今天上午發布新聞稿，公布徐斯儉將於4月30日至5月3日，訪問我太平洋友邦馬紹爾群島共和國，會同已抵達當地的海軍敦睦遠航訓練支隊官兵，出席馬國獨立40週年慶典，並面交蔡總統致馬國總統海妮（Dr. Hilda C. Heine）親簽賀函。

外交部表示，蔡總統在賀函中代表我國政府及人民祝賀馬國國慶，並感謝海妮總統對她月前訪問馬國時的盛情款待，重申兩國將持續深化各項領域合作，強化邦誼。

外交部也說，徐斯儉行程除了謁晤總統海妮，也將會見國會議長凱迪（Kenneth A. Kedi）及外長席克，就強化雙邊關係及未來合作計畫廣泛交換意見外，亦將登臨我海軍磐石艦出席酒會，視察我駐馬大使館、技術團與台灣衛生中心，並宣慰僑胞。

外交部說，馬紹爾群島是我於太平洋地區重要友邦，雙方於1998年11月20日建交，21年來邦誼穩固。去年簽署「戰略合作暨夥伴關係架構」，今年3月，蔡總統更親率訪團赴馬國出席「太平洋婦女領袖聯盟會議」，並與馬紹爾總統海妮共同見證「婦女創業小額貸款循環基金瞭解備忘錄」的簽署，充分顯示兩國友好密切。

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