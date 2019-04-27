自誇北流工程品質好 柯P向阿妹喊話：來這裡跳兩場

2019-04-27 23:07

〔記者楊心慧／台北報導〕台北流行音樂中心今天下午舉辦「北流來襲音樂會」測試場，邀請滅火器、茄子蛋、黎可辰、白鐵仔等樂團及歌手輪番演出，台北市長柯文哲大讚台北市的施工品質良好、執行率佳，甚至還對天后張惠妹喊話：「可以在這容納6000人的地方跳兩場」。

北流中心表演廳今天舉辦首場功能測試音樂會「北流來襲」，測試區域以一樓觀眾席為主，測試內容包含場館硬體、音響、耐震搖晃度等，由1400名民眾擔任測試員搶先體驗兩小時半的演唱會。

柯文哲在現場約待了一小時，離開前接受媒體訪問時說，他認為工程品質不錯，台北市工程品質都比較好，主場館可容納6000人，未來慢慢開始加壓，從1400加壓到6000人。

媒體詢問，明年什麼時候可以正式營運？柯文哲說，不曉得，因為目前還有個電動舞台要裝進去，但在這過程中，他看到一個系統上線前通常會有一些小小修正，例如不是專家的話，聽不出聲音細節有沒有問題，只有專家才聽得出來。

至於外界質疑北流主場館只能容納6000人太少，柯文哲則說，要算整個台北市的經濟規模，一般來講6000人都可以在這表演，如果超過1萬人就到小巨蛋去。

媒體對柯說「小巨蛋有阿妹條款」，柯文哲說：「這個……不過是這樣啦，她可以在這地方6000的跳兩場。」媒體問是否建議阿妹來這辦演唱會，柯文哲笑說：「會啦，最後應該還是會，台灣可以唱一萬多（個觀眾）的歌星還是不多，我們大概6000其實差不多。」

至於北流盈虧台北市需自行承擔，賺的錢還要給中央？柯文哲說，是因中央有出一半的錢，所以按照持股比例分配，要打平不容易，前一、兩年還是要投一些錢。

被問到遭到監察院糾正，是否希望趕快營運？柯文哲說，在2014選前來看還是一塊平地，現在已經快蓋好了，「所以我的執行力還是比較好」。

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