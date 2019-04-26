公教補償金回復大限將到 全教總質問總統到底給不給

2019-04-26 14:53

〔記者林曉雲／台北報導〕民國85年實施退撫新制時，針對當時仍在職且舊制年資不滿15年的公教人員，設計了年資補償金制度，去年7月年改上路，法條中增設1年過渡期，只有今年6月30日前退休者能一次領取年資補償金，之後退休者完全拿不到。全國教師工會總聯合會今開記者會呼籲，630大限快到，回復補償金修法在立院闖關均失敗，他們要質問總統蔡英文到底給不給補償金？不要讓公教人員面臨退或不退的焦慮。

全教總理事長張旭政表示，補償金是法律明定的過渡性補償措施，和退撫基金無關，本不應與年金混為一談，民進黨政府砍年金，連帶把補償金砍掉，根本就是改過頭。更何況，不僅已退和未退有全拿和全無的差別，公教和軍人也有刪除和保留的不公平對待，民進黨政府是看不起在職公教人員？做到公平一致會很難？

依銓敘部和教育部說法，去年下半年，公務員和教育人員因年改節省的經費分別是60億7千萬元、76億元，且將挹注到退撫基金。張旭政表示，以過去政府公布的優惠存款金額，每年支出近800億來看，半年是400億；18％降為9％，等於再砍半為200億；200億分屬軍公教，數字看起來差不多，但問題是退休公教被砍的不只是18％優惠存款，還有舊制退休金，況且有些人還是優惠存款一次砍完，並沒有拿到9％，呼籲政府公布明細，讓每個退休公教人員知道減少的退休金是否如實挹注到退撫基金。

全教總呼籲民進黨和蔡英文總統講清楚，補償金到底是給？還是不給？不要躲躲閃閃，既然就是要對在職公教人員不公平，就直接站出來講清楚，不要讓諸多公教人員面臨6月30日前要不要退休的焦慮。

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