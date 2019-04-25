陸委會要查涉違法刊中國職缺 人力銀行急改網頁

2019-04-25 18:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕104與1111人力銀行日前傳出涉嫌違法刊登中國職缺，陸委會發言人邱垂正今天在例行記者會表示，已移請勞動部了解、查處。

中國去年祭出對台31條積極搶我人才，本報日前報導，104人力銀行的「中國工作」網站雖在境外註冊，但在台灣首頁下方就可連結進入，中國近來大力招募台灣博士赴中任教，該網站就有三明學院、莆田學院、炎黃職業技術學院、閩南師範大學等民辦私校職缺。不過，本報報導後，104首頁已無法連結到「中國工作」專區，連結改為104公司簡介。

至於1111的「中國工作」專區刊登的「銳捷網路公司」，本報報導後，公司聯絡地址也從「福建福州」，改為「土耳其」，公司網址也從中國銳捷的網頁改為臉書，但點進臉書後，卻只有簡單的公司簡介，並未有其他貼文。而網頁原介紹是「中國資料通信解決方案領導品牌」，並稱是「國家首批『創新型企業』的代表」，並未被更改。

邱垂正強調，依照現行規定，包括兩岸條例第35條以及經濟部公告的相關規定，台灣民眾或法人團體依法不得為中國方面從事人力仲介，或提供赴中就業資訊等相關業務。若是違反，依法將科處新台幣30萬以上、150萬以下罰鍰。

邱垂正也提到，依照兩岸條例第34條第2項規定，提供台灣人民赴中就業資訊的人力仲介業務，屬禁止類商業行為及未經許可事項，依據中國地區勞務服務在台灣地區從事廣告辦法第6條規定，不得在台從事廣告活動或置入性行銷，違反者將處以10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

邱垂正重申，現行政策並未開放中國人民來台工作，經許可來台投資的中資企業因營運所需在台徵才，聘雇所需要的人力，沒有違反兩岸條例相關的規定。

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