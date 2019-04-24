人力銀行涉違法刊中國職缺 陸委會：依法可裁罰 要求網頁下架

2019-04-24

大專院校攬台灣博士 還有中小學徵教職

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國去年祭出對台三十一條積極搶我人才，我人力仲介業者網站竟涉違法刊登中國職缺。104與1111人力銀行設有中國工作專區，除有大專院校招攬台灣博士，也有中小學教職及中國科技業者的徵才訊息。陸委會表示，將請主管機關就個案審認，若違反「兩岸人民關係條例」，可依法裁罰並要求相關網頁下架。

1111的「中國工作」專區，除了有合法的台商求才訊息外，也穿插中國業者職缺，其中位於福州的「銳捷網路公司」，網站上介紹是「中國資料通信解決方案領導品牌」，對台開出二十個職缺。

104人力銀行的「中國工作」網站雖在境外註冊，但在台灣首頁下方就可連結進入。而中國近來大力招募台灣博士赴中任教，該網站就有三明學院、莆田學院、炎黃職業技術學院、閩南師範大學等民辦私校職缺，還有不少中小學老師職缺。

業者若違法仲介徵才 最高可處五百萬罰鍰

陸委會說明，政府並未開放陸籍業者在台徵才，也未准許我方業者仲介；將請主管機關瞭解個案是否違反「兩岸條例」規定，若有仲介事實，可處五萬元至五百萬元罰鍰，未改善可連續罰。

陸委會指出，國內業者公開刊登中國徵才訊息，恐涉違反「兩岸條例」的「廣告禁止」規定，可處十萬元至五十萬元罰鍰。勞動部勞動力發展署組長陳世昌也說，如徵才訊息是「共聽共聞」，不限於會員，可認定為廣告。

至於104網站設於境外是否能管理？陸委會表示，「跟台灣有連結」，就可管理。104受訪時僅回應，一切遵守法令。1111副總何啟聖解釋，該公司與福州和廈門的台商協會合作，協助找台灣人才，網站徵才訊息並未違法；銳捷公司的簡介雖是中國公司，實際與1111簽約的是土耳其業者。

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