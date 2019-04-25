批「3秒勇」、「助選會」 朱立倫：傷害遠超過國民黨初選問題

2019-04-25 17:29

〔記者陳昀／台北報導〕已表態參選的前新北市長朱立倫今天上、下午兩度到華山文創園區參觀展覽，朱立倫下午受訪時被問及「假韓粉」、「黨內初選辯論」，都回答「不清楚」，但他主動提及，最近嚴重問題的不是黨內初選，而是民進黨強行通過李進勇人事案，讓中選會變助選會，對台灣民主的傷害遠超越國民黨內部初選問題。

近來國民黨內初選紛紛擾擾，但朱立倫仍維持繼上午到華山文創園區參觀台灣文博會，下午又參觀「CAMPER TIMELESSNESS台灣青年創作展」台灣青年創作展。

朱立倫指出，這兩天比較嚴重的問題，倒不是國民黨黨內總統初選，而是民進黨強行在立院用3秒通過李進勇人事案，「3秒勇已超越1分瑩」，他說，民進黨想讓中選會變成助選會，這對台灣民主的傷害，遠超過現在國民黨內部初選的問題。

被問及怎麼看待「假韓粉破壞黨內團結」，朱立倫說，不清楚，沒有辦法評論；對於黨內有人拋出「黨內初選辯論」，他也說，制度還沒定案，只是個方向，等黨中央有完整制度再來討論；至於後續「吳朱會」還會要求公開嗎？朱立倫說，目前沒有任何訊息跟規劃，等出來後再跟大家說明。

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