「司改難度更勝年改！」蔡英文：修法官法 推國民法官制

2019-04-24 22:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕蔡英文總統今天到苗栗縣頭份市與基層座談，強調過去改革遭遇種種困難，但該做的事還是非做不可，包括轉型正義、年金改革、追討不當黨產、能源轉型等，尤其民眾期盼的司法改革更是從上任第一天就開始做，但「司改難度更勝年改」，已提出「法官法」修正案及「國民法官制」，並請立院黨團儘速推動通過。

蔡英文說，許多改革是歷任總統未做、甚至是不敢在第一任期內做，但她要履行對支持者的承諾，上任後便積極著手轉型正義，檢討過去被威權時代被壓抑的人權，已把4千多件不公平的判決宣告無效，並請總統府秘書長陳菊督導國安局，將過去列為機密的林宅血案、陳文成命案等公諸於世，讓社會明白過去的歷史，也避免再重蹈覆徹。

至於民眾最關心的司法改革，蔡英文強調，因為司改專業度高，需要更多時間，「其難度更勝年金改革」，許多人認為太多「恐龍法官」，所以政府將推動法官法，汰除不適任的法官；而有法官也會希望尋求協助，因此仿國外的陪審制或參審制，推動國民法官制，藉由民眾參與及法官的專業，讓判決能夠更加公平並符合大眾期待。

總統說，譬如年改若不實行，軍公教年金很快面臨破產危機；而民主國家內政黨擁有龐大財產對國家是很大的傷害，必須立法追討不當黨產；諸如此類改革也招致國民黨及反年改團體的攻訐，而她願一肩扛起責任，希望讓改革延續，也讓她能將正確的事完成。

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