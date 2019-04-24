賴清德看《復仇者4》 最愛美國隊長

2019-04-24 20:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德搶搭《復仇者聯盟4》熱潮，今上映首日就到電影院報到觀看。賴清德受訪表示，《復仇者聯盟4》電影宣傳中主打的宣傳標語，與他登記初選發表的聲明同樣是「力挽狂瀾」，而「復仇者」角色中，他最喜歡的是美國隊長。

賴清德說，他本來就很喜歡看電影，復仇者聯盟中的每個角色他過去都看過，也都很喜歡，特別是這次復仇者聯盟電影宣傳標語「力挽狂瀾」，他登記民進黨總統初選所發表聲明名稱相同，因此特別安排時間來看。

被問到最喜歡角色，賴清德說，每個角色他都很喜歡，不管是在他們本身電影中的表現，或是復仇者聯盟角色，每個人都非常重要，發揮他們的力量。當中他最喜歡美國隊長，因為美國隊長本來很瘦小，但他一直想從軍、報效國家而不可得，現實社會中還不斷被罷凌，但仍然不改變它對國家效忠決心，因緣巧合變成美國隊長後，發揮他的力量保護美國，這樣的人物塑造他本來就很喜歡。

賴清德稍早也在臉書發出「絕不爆雷心得文」，他表示，「力挽狂瀾」這四個字要堅持到底，真的很不容易。這些漫威英雄們個性迥異、經歷坎坷，甚至曾經相互對峙；但面對共同的巨大危機時，他們都盡其所能，力挽狂瀾，不只是為了個人，而是為了守護共同的目標。他最喜歡美國隊長，因為他富有同情心和正義感，在關鍵時刻發揮領導風範，一心一意堅定守護家園。

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