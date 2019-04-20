民進黨蔡賴之爭 陳師孟分析三迷思

2019-04-20 23:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於民進黨內的總統初選，監委陳師孟在最新的「尖尾週記」表示，以「蔡賴配」為最高指導原則，所謂的「團結勝選」方案，並沒有獲得廣泛認同，民進黨的公職人員，尤其是打算競逐下屆立委提名的人士，固然響應者眾，但除此以外，掌聲稀落、噓聲不斷，而且是「當局者迷，旁觀者清」。

陳師孟分析，團結方案存有三個迷思，第一個迷思是「黨內初選會造成分裂」的論點，沒有黨內初選，就不會造成分裂嗎？若這樣邏輯是正確，國民黨已出現4、5位候選人，初選不只是製造「分裂」、而且是「四分五裂」，他們發瘋了嗎？若不究明初選的結果對綠營整體在大選中動向，逕自在「初選」與「分裂」間畫上等號，想挾帶小英總統輕騎過關，恐才會埋下綠營無可挽回的分裂，成了一個「自我兌現的預言」。

第二個迷思是關於「現任優先」的講法，陳師孟認為，實施民主的基本目的就是選賢與能，反過來說，是讓選民有機會淘汰在檯面上的不適任者，因為現任者已經被賦與過執政的機會，想再度執政，應接受更嚴格檢驗；如在選舉制度中加進「現任優先」的潛規則，讓現任者可另有「禮遇通關」的特權，豈不是對選舉制度的根本顛覆？

第三個迷思無關學理或制度，只存在於蔡賴兩人的從政經歷中：後者曾經是前者任命的行政院長，有個人間的從屬關係。從這層關係衍生出某種「背叛」的惡味。這種「君君臣臣」的政治倫理是標準的封建遺緒。

陳師孟說，他的監委職務也是由小英總統提名而來，他相信當初是因為表達要用監察權、推動司改，獲得小英總統的認可，非關他會不會成為「英粉」、會不會投桃報李。也因此，這一年來對幾個「扁案」進行調查、加以平反，並呼籲特赦阿扁，雖然很可能與小英總統的想法相去甚遠，但並沒有收到總統府任何「關切」，他感佩在心，這不就是一個領袖的高度與氣度！

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