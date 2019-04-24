譴責中共是挑釁？ 苦苓點名藍營「2名立委」是「流氓幫」

2019-04-24 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機近日頻頻繞台騷擾，遭到我國政府嚴厲指責。不料竟有國民黨立委批評政府「發布共機繞台的挑釁新聞，刺激兩岸神經、唯恐兩岸不亂」，甚至嗆陸委會主委陳明通「憑什麼北京要放棄武統？」對此，作家苦苓點名藍營立委沈智慧、孔文吉，「希望每個人一口口水，把這兩個『流氓幫』的人淹沒」。

沈智慧19日在立院國是論壇上，痛斥民進黨政府「每天發布共機繞台的挑釁新聞，刺激兩岸神經、唯恐兩岸不亂，目的卻都只是為了選舉的私心」；孔文吉則是在22日立法院內政委員會質詢時，聽到陳明通表示「兩岸要和平很簡單，北京放棄武力對台就好啦」之後，竟回嗆「憑什麼北京要放棄武統呢？」

對此，時常評論時事的作家苦苓今天在臉書PO文說，按照沈智慧的說法，有流氓經常到我們家附近大呼小叫、破壞寧靜，明明是他挑釁我們，現在我只是告訴家人這件事、提醒大家當心，竟然變成是我挑釁人家了！「沈委員，請問你是家人，還是流氓那一邊的人？」

另外，對於孔文吉嗆陳明通「憑什麼北京要放棄武統」，苦苓說，有流氓威脅說要打我和我的家人，我希望他不要這樣，竟然有人來替流氓講話，說人家為什麼不可以打我？「孔委員，你是家人，還是流氓那一邊的人？」

苦苓文末也不滿表示，「希望每個人一口口水，把這兩個『流氓幫』的人淹沒」。

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