藍委跳針罵「譴責共機繞台」是政府挑釁 網轟：直接跪舔！

2019-04-20 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委沈智慧19日在國是論壇發言時，不斷跳針痛批政府「每天發布共機繞台的挑釁新聞，刺激兩岸神經、唯恐兩岸不亂」；有粉專公布相關影片，網友看了痛批，「現在都沒在裝了，直接跪下來舔」！

國民黨立委沈智慧19日在立院國是論壇發表對「兩岸政策」看法，她說，兩岸關係政策正確與否，會直接影響「國家安全、人民有錢」，她也不斷跳針批評民進黨政府「每天發布共機繞台的挑釁新聞，刺激兩岸神經、唯恐兩岸不亂，目的卻都只是為了選舉的私心」！

對此，粉專「公民廟口-立委在做天在看」和「不禮貌鄉民團」都分享了相關影片，「不禮貌鄉民團」說：「大家自己看吧，這就是國民黨立委的嘴臉，開始直接公開幫中共解放軍講話了」。他也用Hashtag痛罵，「不要臉的髒東西，妳到底領誰的薪水？」

對此，網友也紛紛痛斥，「共機擾台，不算挑釁，政府公布共機繞台，卻是挑釁？」、「現在都沒在裝了，直接跪下來舔」、「公三小 這根本公然的賣國」、「恐怖的是.....泛藍很吃這套說詞」、「哀 台中人覺得丟臉」、「完全站在中國立場發言，噁心想吐」！

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