為匪說話？ 藍委嗆問：憑什麼北京要放棄武統？ 網狂轟

2019-04-22 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕這是台灣的立委？立院內政委員會今（22）邀請陸委會主委陳明通列席，審查「台灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第5條之3草案」，國民黨立委孔文吉質詢時，竟嗆陳明通「憑什麼北京要放棄武統呢？」影片曝光遭網友狂轟「一直替中國講話，誇張」、「背骨仔 你是哪國的官」。

孔文吉今在立法院內政委員會質詢陳明通時說，先前宣布參選總統的前立法院長王金平、前新北市長朱立倫，以及最近宣布參選總統的鴻海董事長郭台銘等人，他們都說兩岸關鍵還是在「和平」；陳明通則回應，「對啊，兩岸要和平很簡單，北京放棄武力對台就好啦」，沒想到孔文吉竟回嗆，「憑什麼北京要放棄武統呢？」

孔文吉還說，行用院長蘇貞昌明叫郭台銘戴國旗帽去見習近平，是居心叵測，「他明知道郭台銘跟中國、習大大關係很好」。陳明通則強調，「不能在這裡（台灣）喊中華民國，面對北京不敢講中華民國。」孔文吉便問，「主委，你是中華民國的主委，你敢不敢去北京喊中華民國？」陳則霸氣回答，「我敢啊！它（中國）讓我去我就喊啊！」

臉書粉專「公民廟口-立委在做天在看」發文分享這段影片，不滿地說，「孔文吉委員，您真的是台灣原住民立委嗎？您真的是中華民國的立委嗎？」網友看完影片紛紛砲轟，「一直替中國講話 誇張」、「這咖到底在恭沙小」、「可不可以直接關起來？」、「背骨仔 你是哪國的官」、「國民黨的立委都這樣的貨色嗎」、「有這些專扯台灣後腿的狗黨立委，難怪現在快要亡國了。」。

詳見影片約4：00

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