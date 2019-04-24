挺韓人士國民黨中常會外要求徵召 與反對派人馬相互叫囂

2019-04-24 14:38

〔記者施曉光／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨日聲明「無法參加現行制度的初選」，藍營挺韓群眾及部分基層黨代表今天在中央委員徐正文率隊下到國民黨中常會外，要求黨中央暫停初選，徵召韓國瑜，但這些人也強調，基於公平性，應該先將所有參選人及韓國瑜一起納入全民調比賽，最後就能推出藍軍的最強人選。

但在同一時間，現場還有另一派包括前國民黨青年中常委呂磬煒中常委 、現任青年中常委李成蔭等人在內，反對直接徵召韓國瑜的人馬，手持標語高喊「反對黃袍加身」，「堅持公平初選」等口號，雙方一度劍拔弩張，相互叫囂，所幸並未發生直接衝突。

韓國瑜最近批評黨內有權貴政治，徐正文等人今天呼應表示，國民黨過去打選戰會輸，就是因為權貴不接地氣，離人民愈來愈遠，一切權貴們一直插旗及佈局自己的人馬在各立委選區，讓社會大眾普遍觀感不佳，因此他們要「打權貴」，要求「權貴必須退出干政」，但徐也說，國民黨主席吳敦義與前總統馬英九、韓國瑜都出生一般家庭，所以不是權貴。

徐正文表示，基層黨員焦慮的心已如同壓力鍋瀕臨爆炸點，大家都不希望未來只是民調第二的人選代表國民黨參選，但基於公平性，應該把所有檯面上已表達有參選意願者，包括韓國瑜在內，全部納入全民調比賽，而不是要交保證金九百萬的老式初選制度。

在下午中常會提案要求採取全民調初選的國民黨中常委曾文培表示，未來可由黨中央安排3至4家民調公司進行民調，將所有已經表達初選意願的國民黨總統參選人以及韓國瑜共同納入民調，找出國民黨的最強人選，他並強調，民進黨總統人選要到6月才產生，台北市長柯文哲7月才會表態，國民黨不急著確定人選，相關程序可延後至6月再行辦理，況且全代會預定7月28日才召開，國民黨7月初產生人選並不算晚。

曾文培主張，未來第一輪民調結果如果領先者與其他人差距超過5％，就予以直接提名，如果領先差距在5％以內，就再做第二輪民調，由民調最高者出線。

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