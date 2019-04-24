香港佔中3子被判16個月 陸委會：「一國兩制」自曝其短

2019-04-24 12:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對香港2014年「佔領中環」運動的發起者戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，香港法院9日裁定、今天對「佔中九子」宣判，戴耀廷、陳健民、朱耀明等「佔中3子」被判刑16個月，朱耀明緩刑2年。立法會議員陳淑莊因動腦部手術，法院延後至6月10日宣判。對此，陸委會發出新聞稿表示遺憾，印證「一國兩制」未能尊重並保障民眾政治權利。

陸委會今日就佔中案判決結果表示，「佔領中環行動」是香港民眾爭取民主普選的和平抗議行動，對於參與者遭控罪名成立及遭判刑事深表遺憾。

陸委會認為，港人追求民主、法治、人權的公民運動，係香港珍貴的民主資產，更是社會前進的動能，執政者應正面看待其時代意義，尊重並保障人民政治權利。倘一味擔憂畏懼、甚至以刑罰嚇阻，片面否定「公民不服從」權利，不但無法彌補政治體制的缺陷，更將錯失改善國家病態體質的良機。

陸委會指出，中共一方面強調講好「一國兩制」故事，一方面卻壓縮香港民主自治與自由人權空間，自曝其短；全世界均密切關注香港實施「一國兩制」情形，我國人亦不會遭欺瞞誆騙。陸委會並呼籲相關方面信守基本法對香港「一國兩制」、「港人治港、高度自治」的承諾，才是真正符合法治原則，及維繫香港繁榮發展的根本之道。

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