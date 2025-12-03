為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

    2025/12/03 07:08 記者楊雅民／台北報導
    全聯高雄路竹中正店販售的台灣鯛魚排檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，養殖場在雲林。（雲林縣政府提供）

    首次上稿 12-02 22:53
    更新時間 12-03 07:08

    全聯福利中心販售的台灣鯛魚排被檢出動物用藥殘留，供應商口湖漁類生產合作社火速將同批次商品「鯛魚排（大）」的原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗，昨天（2日）正式收到檢測報告，結果顯示「恩氟喹啉羧酸」未檢出，也就是無檢出動物用藥殘留。

    此份自主複檢的報告也將轉交雲林縣衛生局。

    口湖漁類生產合作社也隨機抽樣同商品之不同批號，送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」 。

    口湖漁類生產合作社指出，所有原料魚於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣「未檢出」動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

    口湖漁類生產合作社強調，一直以來競競業業經營水產事業，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程，「SGS逐批送驗」制度， 每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告。

    日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。

    高雄市衛生局抽驗全聯路竹中正店的「台灣鯛排（大）效期2027年9月16日」，驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，供應的合作社、養殖場都來自雲林縣。

    全聯、大全聯全台門市已第一時間將該商品不分批次全面下架，並等待衛生局複檢及廠商複檢結果。

    如今，供應商自主送檢的結果出爐，結果顯示「恩氟喹啉羧酸」未檢出，也就是無檢出動物用藥殘留。

    究竟是哪個檢驗環節出現問題？仍待主管機關儘速釐清，還業者一個清白。

    全聯福利中心販售的台灣鯛魚排被檢出動物用藥殘留，供應商口湖漁類生產合作社火速將同批次商品「鯛魚排（大）」的原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗，今天正式收到檢測報告，結果顯示「恩氟喹啉羧酸」未檢出，也就是無檢出動物用藥殘留。（取自口湖漁業合作社官網）

