宏都拉斯大選陷膠著差不到1％！納斯拉亞後來居上 領先2人皆友台

宏都拉斯總統大選開票2日持續膠著，自由黨候選人納斯拉亞（右）以些微優勢領先國家黨候選人阿斯夫拉（左），彼此差距不到1%。（法新社資料照）

首次上稿 07:28

更新時間 07:54

宏都拉斯總統大選開票2日持續陷入膠著狀態，中間偏右在野「自由黨」（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）以些微優勢領先右派在野「國家黨」（PN）候選人、曾任首都德古西加巴市（Tegucigalpa）市長的阿斯夫拉（Nasry Asfura），兩大親台候選人票數差距僅數千票，選情相當激烈。

請繼續往下閱讀...

綜合媒體報導，宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）持續更新資料，目前已完成66.50%計票作業。納斯拉亞後來居上，獲得84萬4432張選票、得票率40.13%；阿斯夫拉也有83萬5544票，得票率39.71%，緊追在後。

宏都拉斯選委會2日呼籲「政治人物和媒體保持冷靜」。此前由一家民營企業提供、用於發布大選結果的系統發生技術故障，目前仍在修復當中，導致本次選舉約20%選票無法統計。美國總統川普直指可能存在舞弊行為，並強調若大選結果遭竄改，「將會付出慘痛代價」。

本次宏都拉斯大選受到各界密切關注，在野的國家黨和自由黨候選人選前雙雙表示，若勝選將恢復與台灣的外交關係。路透報導，現任卡斯楚政府2023年與台灣斷交、轉與中國建交，若宏都拉斯選後與台灣復交，將是中國在中美洲地區遭遇的重大外交挫敗。

宏都拉斯選委會必須在本月3日前公布當選者，新任總統將於明年1月27日就職，任期5年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法