韓國瑜稱「願改變台灣」 柯Ｐ：所以是想選總統？

2019-04-24 11:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨發聲明表態不會參加藍營現行制度的初選，但願負起責任，改變台灣，並稱「只有台灣能改變，我才能真正改變高雄」；台北市長柯文哲昨下午在臉書表示，「只要台北改變了，台灣也會跟著改變」，雙方立場顯不同調。

柯文哲今早出席教育局數位職人培育成果展時接受媒體聯訪，針對韓國瑜聲明，柯語帶嘲諷表示，「這樣的意思就是你要去當總統啊，不然怎麼會這樣說？」他認為應該是「盡我們能做到去把他做好」，不是每件事情一定要整個台灣改變了才能做。

柯並以今天出席的成果展活動當例子，指台北市推動技職教育、國際教育和雙語教學，也沒有去跟教育部說要給台北怎樣啊，自己就開始推了，所以像今年台北市會有11所雙語教學的學校，「還是那句話啦，可以先做的就先做啊，什麼都要等。」

談到臉書貼文是不是在回應韓國瑜？柯則說，台北還是台灣的領頭羊城市，透過台北的改變，用槓桿的道理改變台灣比較容易點。

媒體追問，外界解讀韓國瑜五點聲明的言下之意是想選，但要人家幫他把路鋪好？柯求饒說「拜託大家不要逼我去評論別人」，接著再度引唐朝詩人李白的作品「早發白帝城」詩句「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，解釋自己的態度就是這樣，「你們叫你們的，我做我的。」

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