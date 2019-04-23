柯文哲遶境聯醫動員3車 主辦醫師：我們追媽祖不是追柯P

2019-04-23 21:36

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲4月初在雲林參加大甲媽祖遶境，產發局長林崇傑等官員還穿「KP」T恤同行，連日來被台北市議員質疑公器私用。市議員簡舒培今天再爆料，當時柯文哲因身體問題要改騎腳踏車，「柯粉」董先生打電話到交通局要求YouBike提供車輛；另外，台北市立聯合醫院還出3台遊覽車一同遶境，「這不是動員，什麼是動員？」

被質疑動員的聯合醫院中興院區眼科醫師蔡景耀，以聯醫采風社長名義發出新聞稿強調「自費、自由報名」，他晚間再受訪說，活動一日往返台北與雲林西螺福興宮、彰化埤頭合興宮、南投車埕木業展示館。

蔡景耀接著說，過程採定點集合，當天早上10點多抵達雲林，大家都散掉、分開，印象在雲林、彰化間碰到媽祖；他看到柯文哲，則是在路上行走時，看到柯P的腳踏車隊過去，那時候很多人在旁邊。

蔡景耀說，那段時間大家追媽祖，也有人說剛好在彰化看到柯P在那裡吃齋飯，印象中那時連彰化縣長王惠美也在宮廟參拜；他強調，「我們是追媽祖，不是追柯P」，遊覽車到那邊，媽祖人潮就在那裡。當然他不諱言，有些社員覺得過去找到柯P很難，參加人山人海的遶境剛好看到他。

他說，聯醫采風社最早還辦過台北市雙層巴士遊覽，一樣自費；記者半開玩笑問，「你滿支持台北市政府政策？」他回說，看台北市不同面貌，如外雙溪、故宮，某程度來說是員工休閒，大家也是台北市民，何樂而不為？

對於個人政治立場是不是柯粉、挺柯？黃景耀說，「對台北市有幫忙、向上，我覺得都好，站在醫師角度，市長對市立醫院比較支持，給醫療給很多幫忙，讓市立醫院服務沒有後顧之憂、給了很多資源，市長的幫忙，我相當贊同、值得講一下。」

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自稱「柯粉」遶境走不動 竟叫Ubike送車到西螺支援

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