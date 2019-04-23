強化南海防務 海巡署下半年佈署4架旋翼無人機

2019-04-23 15:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕南海局勢近年來升高，位於我國南疆的東沙、太平島防務也至關重要。根據海洋委員會近期送交立法院的報告指出，為強化南海的防衛與執法能量，海巡署南部機動海巡隊今年下半年將獲得4架旋翼型無人機，並隨同大型海巡艦執行「碧海專案」，並持續配合國軍各兵科學校年度訓練，擇優派員參加火砲課程訓練等作為，強化防衛效能。

根據海委會送交立法院的書面報告內容提及，為強化南海防衛，行政院已核定海巡署「旋翼型無人機飛行載具試辦計畫」，預計今年下半年，將有4架旋翼無人機分配給海巡署南部機動海巡隊，並隨同大型海巡艦執行「碧海專案」，到東沙、南沙海域、南方海域巡護海疆。

戍守太平島官兵雖屬海巡署編制，但實為經過海軍陸戰隊訓練的官兵，並習得單兵武器、火炮等操作技能，針對太平島自我防衛能力精進作為，海委會報告指出，除定期辦理「島區防衛性武器實彈射擊訓練」、完成「島區防衛作戰計畫」修訂，也會配合國防部實施兵棋推演、演練，驗證島嶼防務與馳援機制。

海委會報告提及，海巡署每年配合國軍各兵科學校年度訓練流路，持續擇優派元參加相關火砲課程訓練，建立火砲操作、維保能量、自主師資種能等，提高駐島幹部軍事素養，強化防衛效能，並透過新一代海巡艦造艦計畫、旋翼型無人飛行載具建置，擴大海上偵蒐範圍，協助國防部監控外國公務船舶動態，適時預警。

如區域情勢升高，海委會也指，海巡署定期調派大型巡防艦前往太平島海域執行「碧海專案」，如遭遇軍事威脅升高、情勢緊張等情形，會和國防部、國安局等機關保持密切聯繫與情報交流，機動調整巡航頻度或能量，即時因應。

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